Şehit Yakınları ve Gazilerin TCDD Bilet İşlemleri Kolaylaşıyor

Önemli Protokol ile Bilet Alım İşlemleri Kolaylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yaptığı işbirliği doğrultusunda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için bilet alım süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Kayda Gerek Kalmadan Bilet Alınabilecek

Yeni düzenleme ile birlikte, ücretsiz seyahat kartına sahip olan şehit ve gazi yakınları artık kayıt yaptırmadan elektronik ortamda bilet alabilecekler. Bu değişiklik, biletlemenin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Protokolün Detayları

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, şehit ve gazi yakınlarının bilgileri anlık olarak sistem üzerinden sorgulanacak. Önceden TCDD Taşımacılık AŞ'ye bilet almak için kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek, hak sahipleri istedikleri zaman hem hızlı hem de kolay bir şekilde bilet alabilecekler.

Bakan Özdemir'den Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, işbirliği ile ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı: "Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım."