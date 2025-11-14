Şehitkamil Tatil Şenliği: Ara Tatilde Binlerce Çocuğa Unutulmaz Etkinlik

Şehitkamil Belediyesi, birinci dönem ara tatili kapsamında çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak için kapsamlı bir Tatil Şenliği düzenledi. 7-15 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan şenlik, ilçenin farklı noktalarında 6 gün boyunca binlerce çocuğu bir araya getirdi.

Başlangıç: 10 Kasım’da 8 Şubat Millet Bahçesinde

Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Tatil Şenliği 10 Kasım’da 8 Şubat Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliklerle başladı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği ilk gün, çocukların tatil heyecanını artırdı ve akranlarıyla birlikte sosyal bir ortamda kaliteli zaman geçirmelerini sağladı.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Etkinlikler 11 Kasım’da Kuzeyşehir Narin Parkında devam etti. Şenlik alanında kurulan oyun parkurları, kültürel ve sportif aktiviteler, çocuklara fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan deneyimler yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar düzenlenen yarışmalara ve grup oyunlarına coşkuyla katıldı.

12 Kasım’da Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, şenliğin üçüncü durağı oldu. Spor odaklı etkinliklerin yoğunlaştığı bu günde basketbol, futbol ve temel hareket becerilerini geliştiren mini atölyeler çocukların ilgisini çekti. Şenlik kapsamında çocuklara sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığı kazandırmaya yönelik bilgilendirici etkinlikler de gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde şenlik coşkusu

13 Kasım’da Işıklı Mahallesi, şenliğe ev sahipliği yaptı. Burada gerçekleştirilen gösteriler, sanatsal atölyeler ve takım oyunları sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu. Gün boyu süren etkinliklerde aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Şenliğin beşinci günü olan 14 Kasım’da Küllü Mahallesi yoğun katılımla dikkat çekti. Bu bölgede düzenlenen etkinliklerde özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sosyal gelişimini desteklemeye yönelik aktiviteler ön plandaydı. Yüz boyama, el sanatları, geleneksel oyunlar ve eğitici sunumlarla çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Tatil Şenliği’nin son durağı ise 15 Kasım’da Aktoprak Mahallesi olacak.

