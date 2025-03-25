Şehzadebaşı Camisi'nde Tahribata Karşı Nöbet Tutarak Protesto

İstanbul'da Şehzadebaşı Camisi'nde Nöbet

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde, çağrıda bulunan bir grup, Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde cami ve çevresinde meydana gelen tahribatı protesto etmek üzere toplandı. İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) aleyhindeki yolsuzluk ve terör soruşturmalarını kınamak amacıyla düzenlenen bu eylemlerin ardından camide buluşarak nöbet tutmaya başladı.

Katılımcılar Namaz Kıldılar

Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı'nın da aralarında bulunduğu katılımcılar, akşam namazını camide kılarak aktif bir şekilde protestolarını gerçekleştirdi. Göstericiler, caminin etrafında tekbir getirip sloganlar atarak tahribatı kınadılar, ardından ise teravih namazını eda ettiler.

“Burada Kimin Olduğunu Gösteriyoruz”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ömer Saybak, Şehzadebaşı Camisi'ne yapılan saygısızlıktan dolayı bir araya geldiklerini belirterek, "Biz de mabedimize sahip çıkmaya geldik, burada caminin kimin olduğunu göstermek için bulunuyoruz" dedi. Saybak, polislerin durumu sakinlik ile ele almasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Camiye Saygısızlık Yapıldığına Dikkat Çektik

Boğaziçi Üniversitesi'nden Ali Tayyip ise, gece yaşanan olaylarla ilgili şu sözleri sarf etti: "Cami sınırları içinde camiye yakışmayan hareketler yaşandı. Biz bunlara karşı durduğumuzu belirtmek için buradayız."

Müslüman Gençler Olarak Buradayız

Akif Şen, Marmara Üniversitesi'nden geldiğini belirterek, saygısızlığı gördüklerinde duydukları üzüntüyü aktardı ve "Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için Müslüman gençler olarak buradayız" ifadesini kullandı.

Olayların Tekrarını Önlemek İçin Önlemler Alınacak

Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı, daha önce planladıkları iftar programını iptal ettiklerini duyurarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün güvence verdiğini belirtti. Teşkilatın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gereken önlemler alınmazsa gerekli adımları atacağımızı ilan ederiz" denildi.

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde toplanan bir grup, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde cami ve çevresinde meydana gelen tahribata karşı nöbet tuttu.Aralarında Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, camide akşam namazını kıldı.

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde toplanan bir grup, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde cami ve çevresinde meydana gelen tahribata karşı nöbet tuttu.Aralarında Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, camide akşam namazını kıldı.