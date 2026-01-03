Seka Sanat 2025'te 31 bin 793 Ziyaretçi Ağırladı

Kocaeli'de bulunan Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2025 yılında düzenlediği 13 sergi ve farklı branşlardaki atölye çalışmalarıyla 31 bin 793 ziyaretçiyi sanatla buluşturdu. Merkez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veriyor ve eğitimler büyükşehir belediye konservatuvarının uzman sanat eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Sergiler ve Atölyelerle Zengin Program

Seramikten tezhibe, resimden hat sanatına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan atölye eğitimleri, katılımcılara sanatın tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sundu. Geleneksel ve çağdaş sanatın buluşma noktası olarak tanımlanan Seka Sanat, 2025 boyunca yoğun ilgi gördü.

"Renkli Tuvaller": Engeller Sanatla Aşıldı

Ocak ayının ilk etkinliklerinden biri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri için düzenlendi. 3 Aralık Engelliler Günü'ne özel gerçekleştirilen "Renkli Tuvaller" adlı atölyede öğrenciler birbirinden güzel resimler ortaya çıkardı.

Bilimsel Bitki Ressamlığı Atölyesi

Milattan önceye dayanan bir geçmişe sahip olan bitki ressamlığı, Aralık ayı içinde sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Nurcihan Kahraman tarafından verilen eğitime 18 yaş üstü vatandaşlar katıldı. Kahraman önce teknik bilgi aktarımı yaptı, ardından uygulamalı eğitimle bitkilerin bilimsel detayları sanatın diliyle yeniden canlandırıldı.

Çocuklar "Geleneksel Çini Kapların Renkli Dünyası" ile Tanıştı

Doç. Dr. Sultan Karaoğlu yönetimindeki "Geleneksel Çini Kapların Renkli Dünyası" atölyesi, çocuklara renk ve desenlerin buluştuğu geleneksel çini sanatını tanıttı. Etkinlikte çocuklar kendi eserlerini üretme olanağı buldu.

"Ebru Sanatıyla Çantada Ne Var": Ebru Desenli Çantalar

Gençler için düzenlenen "Ebru Sanatıyla Çantada Ne Var" atölyesinde ebrunun eşsiz desenleri çanta tasarımına taşındı. Katılımcılar hem ebru tekniğini öğrenip hem de kendi çantalarına uygulayarak birbirinden güzel ebru desenli çantalar ortaya çıkardı.

2025 programı boyunca Seka Sanat İhtisas Merkezi, hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik atölyelerle sanatın farklı disiplinlerini erişilebilir kıldı ve Kocaeli'nin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sundu.

KOCAELİ'DE BULUNAN SEKA SANAT İHTİSAS MERKEZİ'Nİ 2025 YILINDA 31 BİN 793 KİŞİ ZİYARET ETTİ.