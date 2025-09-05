DOLAR
Selanik'te Eski Savunma Bakanları: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Şart

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:04
Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Selanik Metropolitan Zirvesi'nde eski Fransa, İngiltere ve Yunanistan savunma bakanları Avrupa güvenlik politikalarında güçbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Ben Wallace: Yeni savaş biçimlerine uyum ve ortak teknoloji

Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'da başlayan çatışmanın ardından yeni savaş biçimlerinin gündeme geldiğini belirterek savunma sanayisinde kapsamlı değişikliklere ve ortak teknoloji adımlarına işaret etti.

Wallace, sanayi ve veri paylaşımına vurgu yaparak şunları söyledi: "İşbirliği yapmamız gerekir. Hem açık hem de gizli datalarımızı birleştirip paylaşmalıyız". Ayrıca, ayrıcalıklı ve diğer birimlerle iletişim kuramayacak platformlara yatırım yapmanın faydasız olacağını belirtti.

Eurofighter Typhoon örneğine değinen Wallace, uçağın İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren bir konsorsiyum tarafından üretildiğini hatırlatarak, bu tür ortak projelerin fırsatlar sunduğunu ve paylaşılan değerleri koruma amacına hizmet ettiğini vurguladı.

Nikos Panayotopulos: Avrupa kendi güvenliğini sağlamalı

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, dünyadaki son gelişmelerin süper güç rekabetini hızlandırdığını ifade etti. Panayotopulos, yeni güvenlik anlayışı bağlamında "Avrupa kendi başının çaresine bakmak zorunda. Bu da Avrupalı liderlerin omuzlarına binen devasa bir yük." dedi.

Panayotopulos, Avrupa'nın savunma projeleri olarak örnek verdiği ReARM Europe ve SAFE gibi girişimlerin önemli olduğunu ancak daha fazlasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmek ve yeni güvenlik mimarisini şekillendirmek için Avrupalı liderlerin siyasi irade göstermesi gerektiğini vurguladı.

Florence Parly: İşbirliği ve bağımlılığın azaltılması

Eski Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Avrupa ülkelerinin kendi kendilerini koruma, ortak teçhizat üretme ve dışa bağımlılığı azaltma yönünde giderek daha istekli hale geldiğini söyledi. Parly, NATO'nun önemine inandığını da belirtti.

Parly, Filistin konusuna ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Fransa'nın, Filistin devletini tanıma kararı güçlü ve etik bir eylemdir. Bunu tamamen destekliyorum. Beni yanlış anlamayın, bu hemen savaşı sona erdirmez ancak yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözüme giden yolu açabilir."

Selanik Zirvesi'ndeki konuşmalar, Avrupa güvenliğinde ortak savunma sanayi, veri paylaşımı ve siyasi iradenin önemini öne çıkarırken, katılımcılar Avrupalı liderlere birlik çağrısı yaptı.

