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Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Dank Devlet Nişanı Taktim Edildi

Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Dank Devlet Nişanı ile onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:08
Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan Dank Devlet Nişanı Taktim Edildi

Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Nişanı ile Taltif Edildi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından takdim edilen Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile onurlandırılmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Bayraktar, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov tarafından takdim edilen Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile onurlandırılmaktan büyük gurur duydum. Gösterdikleri misafirperverlik ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk dünyası, geleceğe emin adımlarla ilerliyor," dedi.

Türk Devletleri Yapay Zeka Forumu'nda Önemli İşbirlikleri

Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Yapay Zeka Forumu'na onur konuğu olarak katılan Bayraktar, Kırgızistan'ın savunma kapasitesine yaptığı katkılar nedeniyle bu nişana layık görüldü. Görüşmelerde, askeri ve teknolojik işbirliğinin derinleştirilmesi ile savunma projelerinin uygulanması gibi konular ele alındı.

Kültürel Duyarlılık ve Tanıtım

Selçuk Bayraktar, törende Sadır Caparov'a, Kırgız kültüründe büyük öneme sahip Manas Destanı'ndan sahnelerin yer aldığı Bayraktar AKINCI TİHA maketini hediye etti. Maketin tasarımı, Kırgızistan'ın zengin kültürel mirasını simgeliyor.

Aldığı Diğer Ödüller

Selçuk Bayraktar, daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından da çeşitli ödüllerle onurlandırılmıştır. 2024'te Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından 1. Derece Nişanı ile tekrar onurlandırılacaktır.

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