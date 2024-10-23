Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Selçuk Bayraktar'dan Cevap Niteliğinde Açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üzerinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bu menfur saldırılar, Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak" dedi.

Şehitler İçin Dualar

Bayraktar, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, hain saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Açıklamasında, Türk milletine de başsağlığı diledi.

Milli Savunma Vurgusu

Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar bizi asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak, milletimizin gururunu her daim yücelteceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek; Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla dönmeyeceğiz."