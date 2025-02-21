Selman Rüşdi'ye Saldıran Hadi Matar Cinayete Teşebbüsten Suçlu Bulundu

Rüşdi'ye Saldıran Kişi Suçlu Bulundu

ABD'de bir jüri, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'ye 2022 yılında bıçakla saldıran Hadi Matar'ı "cinayete teşebbüsten" suçlu buldu.

Haber kaynaklarına göre, Matar'ın duruşması Buffalo kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde gerçekleşti. Rüşdi'nin saldırı hakkında verdiği ifade sonrasında, jüri Matar'ı suçlu bulma kararını verdi.

Matar, 32 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Alacağı cezanın belirleneceği duruşmanın tarihi ise 23 Nisan olarak planlandı.

Olayın Arka Planı

Selman Rüşdi, uzun süredir New York'ta yaşıyordu. 12 Ağustos 2022'de, konferans vermek üzere kürsüye çıktığı esnada Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Rüşdi, 1980'lerin başında yazdığı "Şeytan Ayetleri" ile İslam dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

O dönemde İran'ın lideri Ayetullah Humeyni, Rüşdi hakkında ölüm fetvası vermişti. Humeyni'den sonra göreve gelen Ali Hamaney de verilen fetvanın geçerliliğini koruduğunu vurgulamıştı.