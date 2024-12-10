Semih Kaplanoğlu'ndan Sinema, Memurlara Zorunlu Finansal Okuryazarlık ve Daha Fazlası

Usta Yönetmen Semih Kaplanoğlu ile Sinema Atölyesi

Semih Kaplanoğlu, Hollywood sinemasını ve dijital platformları eleştirerek, "İyi filmler yok, büyük yönetmenler dönemi bitti." ifadelerini kullandı. Kaplanoğlu, dijital dizilerin ilkel olduğunu vurgularken, yapay zeka deneyimlerini de paylaştı ve bu teknolojinin sonuçlarının klasik sinemadan etkilendiğini belirtti.

Ayrıca, görüntüler karşısında gerçekliğimizi sorgulamamız gerektiğini ifade ederek, körleşme ihtiyacına dikkat çekti. Çağdaş Türk sinemasına yönelik de eleştirilerde bulunan Kaplanoğlu, bu durumu bir kuşak hareketi olarak değerlendirdi.

Memurlara Finansal Okuryazarlık Zorunluluğu Geliyor

Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından başlatılan finansal okuryazarlık eğitimleri, memurlara da zorunlu olacak. Eğitimler, www.finansalokuryazarlik.gov.tr adresinden 4,3 milyon memura ulaştırılacak ve güncel videolar paylaşılarak sağlanacak.

TBMM'den BM'ye Yeni Sistem Çağrısı

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, BM’nin etkinliğini sorgulayarak, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve sorumluların yargılanması için uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Çevre Koruma Harcamaları

Son 5 yılda Türkiye'nin çevre koruma harcamaları yarım trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %62,12'si atık yönetimi için kullanıldı.

Ekonomik Yorumlar

Yabancı kuruluşların ekonomistleri, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yumuşak iniş hedefiyle uyumlu ilerlediğini belirtiyor. Uzmanlar, enflasyon düşüşünün kalıcı hale gelmesini bekliyor.

Türkiye ile Rusya Arasındaki İlişkiler

Rus bankası VTB'nin Başkanı Kostin, Türkiye ve Rusya'nın birbirini tamamladığını ve uluslararası ilişkilerde yapıcı kararların alınmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Tohum Sektöründe Durum

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Hacı Ömer Güler, İsrail ile ticaretin durmasının sektöre olumsuz bir etkisi olmayacağını açıkladı.

İkinci El Otomobil Pazarında Trendler

Kasım ayında, ikinci el çevrim içi araç pazarında Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, Fiat ve Renault takip etti.

ECB'nin Para Politikası Beklentileri

ECB'nin para politikasında kademeli gevşeme sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Öğrenciler Türkiye'yi Temsil Edecek

Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü, ABD'de düzenlenecek insansız hava araçları yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Beşiktaş'ta Terör Saldırısı Üzerine Gelişmeler

Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 8 yıl geçerken, sanıklar hakkında yargılamalar devam edecek.

Minik Başkan ile Mesut Özil Buluşması

Seçim vaadiyle ünlü futbolcu Mesut Özil'i okula getiren minik başkan Kaan Erdem Erol, arkadaşlarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Macerası

Fenerbahçe, Avrupa'da 280. maçına çıkmaya hazırlanırken, 279 karşılaşmada 111 galibiyet elde etti.

Trabzonspor'da Umut Veren Performans

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkat çekti.