Semih Özmeriç 5. Kez Güven Tazeledi — AYESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Semih Özmeriç 5. Kez güven tazeledi, AYESOB adaylığını açıkladı

Semih Özmeriç, Aydın Şoförler Odası Başkanlığı görevini kesintisiz olarak 4 dönemdir yürütmenin ardından, bugün yapılan olağan genel kurulda 5. defa üyelerin güven oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Başkan Özmeriç, kongrede yaptığı konuşmada mayıs ayında gerçekleştirilecek Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AYESOB) olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Kongre ve katılım

Kongrede divan başkanlığını, Şoförler Odası’nın eski başkanlarından Ali Tuncal yaptı. Katılımın yoğun olduğu genel kurula; Aydın Sanayi Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı, Manifaturacılar Odası Başkanı Kamil Tavil, Berberler Odası Başkanı Serhan Avşar ve tüm ilçelerden çok sayıda oda başkanı ve yönetimi katıldı. Kongrede başkanlığa başka aday çıkmadı.

Divan başkanı Ali Tuncal, 4 dönem önce görevi teslim ettiği Özmeriç için, "Benim verdiğim bayrağı çok iyi yerlere götürüyorsun. Böylesine güzel bir kongre için teşekkür ediyorum" diyerek halefine övgüde bulundu.

Özmeriç’in mesajı

Seçimlere geçilmeden önce üyelerine ve esnaf-sanatkara seslenen Başkan Semih Özmeriç, 2010 yılından bu yana kendisine ve ekibine güven gösteren şoför esnafına teşekkür ederek, "Bizler de bu göreve ve güveninize layık olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterip işimize sahip çıkıyoruz" dedi. Konuşmasında 16 yıllık görev süresi boyunca yapılan çalışmalara değinen Özmeriç, "Öncelikli hedefimiz şoför esnafının toplum içindeki yerinin saygın ve güvenliğinin tescil edilmesidir. Çünkü güvenin olmadığı hiçbir yerde huzur ve kazanç olmaz" ifadelerini kullandı.

Üst üste 5. defa güven tazelemenin kendisine verdiği mutluluğun yanında sorumluluğun da farkında olduğunu belirten Özmeriç, "Bu güven ve tecrübe sonunda Aydın ilimizdeki tüm esnafımızın da birer marka olmasını sağlamak tüm Aydın esnafını temsil edebilmek için mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı’na aday olmak için sizlerden izin istiyorum" diyerek adaylık niyetini üyelerle paylaştı. Bu açıklama salonda alkışlarla karşılandı.

Yeni yönetim

Yapılan seçimde Başkan Semih Özmeriç, şu isimlerden oluşan yönetimi ile 5. defa güven tazeledi: Atilla Akgün, Okan Yalçın, Sabri Duru, Şakir Şahbaz, Orhan Korkmaz, Önder Eroğlu, Hakan Tire, Nuri Kahvecioğlu, Nahit Atan, Ümit Eşin ve Küçük İsmail Köker.

