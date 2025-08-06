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‘Semt Çocuğu’ Dizisinin Okuma Provası Yapıldı

Dikey formatlı ‘Semt Çocuğu’ dizisinin okuma provası A La Selva'da gerçekleştirildi, Eylül 2025'te dijital platformlarda yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:05
‘Semt Çocuğu’ Dizisinin Okuma Provası Yapıldı

‘Semt Çocuğu’ Dizisinin Okuma Provası Tamamlandı

Dikey formatta çekilen ve izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ‘Semt Çocuğu’ dizisinin okuma provası A La Selva'da yapıldı. Dizinin başrollerini ünlü isimler Serkan Dağlı ve Anıl Çelik paylaşıyor.

İki Dakika Creative House'dan yapılan açıklamada, dizinin senaristliğini Serkan Dağlı, yönetmenliğini ise Melih Kun üstlendiği belirtildi. Bu mahalle komedisi, iki eski futbolcunun bir yetenek keşfiyle kendilerini kurtarma hayalini konu alıyor.

Mahallede Futbol ve Hayaller

Futbolun sadece sahada değil, sokakta da oynandığını gösteren ‘Semt Çocuğu’, izleyicilere komik ve duygusal hikayeler sunmayı hedefliyor. Dizi, kısa komik hikayeleri ile mahallede kurulan hayalleri işliyor.

Dikey Dizi Furyasına Katılıyor

‘Semt Çocuğu’, Türkiye'deki dikey dizi furyasının önemli örneklerinden biri olmayı amaçlıyor. Dijital platformlarda yayınlanacak olan dizi, her biri 2 dakika uzunluğunda toplam 50 bölüm halinde izleyici karşısına çıkacak. Dizi için belirlenen yayın tarihi ise Eylül 2025.

Oyuncu Kadrosu

Dizinin Sarıyer'de geçen hikayesinin oyuncu kadrosunda Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Felicia Sağnak, Begüm Akkaya, Özgür Meriç, Melisa Doğu, Seyhan Şaşko, Pascal Nouma, Ümit Karan ve Yasin Sülün gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, kadroda gerçek bir futbolcu olan çocuk oyuncu Fikret Saral da bulunuyor.

Başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik gibi isimlerin paylaştığı "Semt Çocuğu" dizisinin okuma...

Başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik gibi isimlerin paylaştığı "Semt Çocuğu" dizisinin okuma provası A La Selva'da yapıldı.

Başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik gibi isimlerin paylaştığı "Semt Çocuğu" dizisinin okuma...

Başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik gibi isimlerin paylaştığı "Semt Çocuğu" dizisinin okuma provası A La Selva'da yapıldı.

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