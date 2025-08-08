Semt Pazarlarında Kredi Kartıyla Alışveriş Dönemi Başlıyor

Tüketiciler, 15 Ağustos’tan itibaren, semt pazarlarındaki alışverişlerde kredi kartını daha fazla tezgahta kullanma imkanına kavuşacak. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, pazar alışverişlerinde kredi kartıyla ödeme yapamamaların tüketicilerin mağduriyetine ve pazarcı esnafının satışlarının düşmesine neden olduğunu belirtti.

Pazarcı esnafı, yeni uygulama ile POS cihazlarını daha yaygın kullanarak, tüketicilerin daha fazla sayıda tezgahta kredi kartı ile alışveriş yapabilmesine olanak sağlayacak. Uygulama, 15 Ağustos'ta hayata geçirilecek olsa da, POS cihazlarının kullanılması pazarcıların tercihine bırakılacak.

Karaca, “Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı olmayacak” diyerek, tüketicilerin endişelerini giderdi. Tüketicilerin artık üzerlerinde çok fazla nakit bulundurmayı tercih etmediklerini vurgulayan Karaca, “Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos’tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek ve satışlarında kredi kartını daha etkin bir şekilde kullanabilecek” dedi.

POS cihazı bulunmaması nedeniyle müşterilerin marketlere yöneliminin arttığını belirten Karaca, bu uygulamanın hayata geçmesiyle, pazar yerlerinin yeniden cazibe merkezi olacağını ifade etti. “Burada kartla alışverişte fiyat farkı olur mu endişesi olmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farklılığı olmayacak” diye ekledi.

Karaca, enflasyonun etkisiyle tüketicilerin nakit taşımadığını ve kredi kartı kullanımının arttığını da sözlerine ekledi. “Yeni uygulama ile esnafımız çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayarak, vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapmasını sağlayacak” diyerek uygulamanın hem tüketicilere hem de esnafa büyük kolaylık getirileceğini vurguladı.

