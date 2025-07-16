Şen: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Bölgeyi ve Küresel Dengeleri Etkileyecek

Mustafa Şen: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Tarihi Bir Sorumluluktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Şen, bu sürecin başarısının sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda bölgeyi ve küresel dengeleri doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Kızılcahamam Toplantısına Vurgu

Şen, AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın milletvekillerinin daha ön planda olduğu bir tasarımla yapıldığını belirtti. "Bu yıl milletvekillerimizin ve MKYK üyelerimizin daha ön planda olduğu bir tasarım benimsedik" diye konuştu. Ayrıca, toplantıda ele alınan konular arasında "Terörsüz Türkiye"nin önemli bir yer tuttuğunu da vurguladı.

Şehit Aileleri ve Hassas Süreç

Şen, bu sürecin son derece hassas olduğunu ve yalnızca belirlenen kişilerin konuşacağını, süreç yönetiminin esasen MİT tarafından yürütüleceğini açıkladı. “Bu yüzden en az kelimeyle en büyük sözü söyleyebilmek esastır” ifadelerini kullandı.

Silah Bırakma Süreci Hızlanıyor

"Artık, silah bırakma ve tam teslim meselesi kısa zamanda sonuçlanacaktır" diyen Şen, sürecin plansız olmadığını ve her gün masada konuşulduğunu belirtti.

Alevi Kardeşlere Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi vatandaşlara yönelik yaptığı davetin dikkate değer olduğuna işaret eden Şen, bu davetin tüm dert sahiplerine yöneldiğini söyledi.

Ümmetçilik Tartışmalarına Cevap

Cumhurbaşkanı'nın kampındaki ümmetçilik açıklamalarını değerlendiren Şen, coğrafyamızın bölünmeye elvermediğini belirtti ve jeopolitik duruma dikkat çekti.

Anket Tartışmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anket sonuçlarına ilişkin iddialarına yönelik Şen, geçmişteki anketlerin tutarsız olduğuna dikkat çekerek, "Biz Kasım-Aralık itibarıyla birinci parti konumuna yükseldik" şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Yeni bir anayasa yapılmasının gerekliliğini savunan Şen, muhalefetin sivil anayasaya karşı duruşunu eleştirdi.

CHP'li Belediyelere Yönelik Soruşturmalar

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara değinen Şen, AK Parti olarak duruma müdahil olmadıklarını ve bunun bağımsız yargının süreci olduğunu vurguladı.

Faizlerin Düşürülmesi Beklentisi

Faizlerin düşürülmesi adına çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Şen, finansmana erişimin kolaylaşacağını belirtti.

Sonuç

Mustafa Şen, süreçlerin tüm kesimlerin katkısıyla ilerlemesi gerektiğine vurgu yaparak, birlikte bir Türkiye hedefinin önemini yineledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen (ortada), Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen (ortada), Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.