Senatör Bernie Sanders'dan İsrail'e Yardımın Durdurulması Çağrısı

Senatör Bernie Sanders'tan Önemli Açıklama

ABD Kongresi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yapılan mali yardımların durdurulması gerektiğini dile getirdi. Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelttiği saldırılara dikkat çekti.

Kaybedilen Hayatlar

Senatör Sanders, İsrail güçleri tarafından bir eğitim kurumuna yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına vurgu yaptı. Bu acıda yer alan isimlerden biri de Amerika-Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi idi. 26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde yapılan işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancıları tarafından vurularak yaşamını yitirmişti.

İsrail Ordusunun Saldırıları

Sanders, ayrıca İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bir saldırısında gerçekleşen can kaybını da eleştirdi. Bu saldırıda, Birleşmiş Milletler'e ait bir okulda 18 sivil yaşamını yitirdi ve 18 kişi yaralandı. Bu nedenle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş makinesine olan mali desteğin kesilmesi gerektiğini savundu.