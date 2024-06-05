Sendika çalışanları tepkilerini gösteriyor! Havalimanlarında iş yavaşlatma eylemi yapılacak

Sendika çalışanları, yaptıkları açıklamayla birlikte yeni bir eylem başlattıklarını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam edilen havacılık yasasına tepki olarak eylem başlatma kararı aldıkları paylaşılırken, bu eylemin bir sonraki adımının ise iş bırakma kararı olduğunun altı çizildi.

Tüm sendikalar ve dernekler bir araya geldi

Devlet Hava Meydanları işletmesinde faaliyet göstermeye devam eden bütün dernekler ve sendikalar, dün itibariyle bir araya gelerek toplantı aldı. Yapılan toplantı kapsamında Ulaştırma Memur Sen, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Türk Ulaşım-Sen, HAVAÇAD, HAVELTED, Uluslararası ARFF Derneği, Hava Ulaş-Der, SİHAMED, SİHAGÜVDER ve Apron Memurları Derneği katılım sağladı.





Toplantı kararları açıklandı

Sendika ve derneklerin bir araya gelerek yapmış olduğu toplantının kararları açığa çıktı. 6 Haziran 2024 Perşembe günü itibariyle havalimanında çalışan personeller hava ve kara tarafındaki operasyonlarda süresiz şekilde uluslararası tavsiyeler ve standartlar ile mevzuatlara aykırı olacak herhangi bir işi gerçekleştiremeyecek. Mevzuat dışına çıkan herhangi bir görevlendirme yerine getirilmeyecek.

Yapılacak olan iş yavaşlatma eylemi iletilen talepler gerçekleştirilinceye kadar sürdürülecek. İş yavaşlatma eylemi sonucunda söz konusu talepler karşılanmadığı takdirde, tekrardan bir araya gelinerek iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.