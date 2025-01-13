Senegal Başbakanı Sonko, Moritanya’da Önemli Temaslarda Bulundu

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Moritanya’nın başkenti Nuakşot'ta çeşitli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:59
Senegal Başbakanı Sonko, Moritanya’da Önemli Temaslarda Bulundu

Senegal ve Moritanya Arasında İşbirliği Vurgusu

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ve beraberindeki bakanlardan oluşan heyet, komşu ülke Moritanya’nın başkenti Nuakşot'u ziyaret etti. Moritanya Başbakanı Muhtar Veled Accay, Sonko ve heyetini Nuakşot’taki Başbakanlık Ofisinde kabul etti.

Tarihsel Kardeşlik ve Dostluk

Görüşme sırasında, Accay, Senegal ile Moritanya'nın aynı coğrafyayı ve ortak bir tarihi paylaştığını vurgulayarak, "İki kardeş halk, zorluklara rağmen yıllar boyunca atalarından miras kalan kardeşlik ve dostluğun hazinesini korumayı başardı." dedi.

İşbirliği Alanları Belirlendi

İki lider, düzensiz göçün yanı sıra doğal gaz, tarım, yol, enerji ve balıkçılık gibi sektörlerde işbirliğinin artırılması gerektiğini ele aldı.

Bakanlar Arası Görüşmeler

Senegal Dışişleri, İçişleri, Petrol ve Enerji ile Ulaştırma bakanları, Moritanya'daki mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Moritanya Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Salim Veled Merzuk’un, Senegalli mevkidaşı Yassine Fall ile ikili ilişkileri görüştüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Muhammed Ahmed Veled Muhammed el-Emin, Senegalli mevkidaşı Jean Baptiste Tine ile ikili seyahat ve oturum konularını ele alırken, imzalanan anlaşmaları gözden geçirdi. Ayrıca, el-Emin ve Tine, Avrupa’ya düzensiz göç alanında da bir anlaşma yapılması konusunda mutabık kaldı.

Petrol ve Enerji Üzerine Görüşmeler

Moritanya Petrol ve Enerji Bakanı Muhammed Veled Halid, Senegalli mevkidaşı Birame Souleye Diop ile Greater Tortue Ahmeyim (Büyük Kaplumbağa Ahmeyim-GTA) gaz sahası hakkında görüştü.

Ulaştırma Alanında Yol Haritası

Moritanya Ulaştırma Bakanı Aal Veled el-Firk, Senegalli mevkidaşı Yankouba Adeyem ile iki komşu arasındaki işbirliğinin artırılması hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Sonko'nun ziyareti kapsamında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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