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Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Batı Afrika Güvenliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Fay, Batı Afrika'nın güvenlik sorunlarına dikkat çekerek işbirliğini güçlendirmeyi önerdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:21
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Batı Afrika Güvenliği Vurgusu

Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Önemli Açıklama

Senegal Cumhurbaşkanı, Batı Afrika'nın güvenlik meselelerinin yoğun olarak yaşandığını ifade etti. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede, savunma alanında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Önceliği

Cumhurbaşkanı Fay, bölgede artan güvenlik tehditlerinin üzerine daha fazla iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bu tür iş birliklerinin, bölgedeki istikrar için elzem olduğuna inandığını belirtti. Hedefler ve İşbirliği

Görüşmede, özellikle askeri ve savunma iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edilerek, güvenliği sağlamak için ortak stratejilerin oluşturulması gerektiği ifade edildi.

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