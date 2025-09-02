Senegal Cumhurbaşkanı Faye: Afrika, Tüm Dünyanın Beslenmesine Yardımcı Olabilir

Dakar — Afrika Gıda Sistemleri Forumu

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Dakar'da düzenlenen Afrika Gıda Sistemleri Forumu'nun açılış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Faye, kıtanın gıda konusunda kendi kendine yeterlilik için "ihtiyacı olan her şeye" sahip olduğunu belirterek, "Afrika, tüm dünyanın beslenmesine yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Gençlerin tarımsal dönüşümün merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Faye, "Dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 65'ini, yaratıcı bir gençliği ve muazzam kaynakları elinde bulunduran kıtamız, gıda bağımsızlığını inşa edecek varlıklara sahip." dedi.

Faye, Afrika'yı gıda güvenliğini sağlamak için kendisine güvenmeye ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemeye çağırdı. Bu hedefe ulaşmak için su yönetimi, inovasyon, yerel işleme ve Afrika içi ticarete büyük yatırımlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Kontinans genelinde sürdürülebilir ve kapsayıcı tarımsal gıda sistemlerini teşvik etmek amacıyla paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan Afrika Gıda Sistemleri Forumu, 5 Eylül'e kadar devam edecek.