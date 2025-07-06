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Senegal'de Aşure Günü Renkli Gösterilerle Kutlandı

Senegal'de aşure günü, 'Tamkharit' olarak adlandırılarak coşkuyla kutlandı. Geleneksel etkinlikler ve toplumsal dayanışma ön plandaydı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 09:50
Senegal'de Aşure Günü Renkli Gösterilerle Kutlandı

Senegal'de Aşure Günü Coşkuyla Kutlandı

Senegal'de aşure günü, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı ve rengarenk görüntülerle dolu bir etkinlik haline geldi. Yerel dil olan Volofçada "Tamkharit" olarak adlandırılan bu özel gün, ülkede Kurban Bayramı'nın ardından en önemli dini kutlamalardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu özel gün vesilesiyle oruç tutan Senegalliler, süt, su ve ekmekle iftarlarını açtıktan sonra geleneksel bir tahıl yemeği olan thiere ile sofralarını zenginleştiriyor. Bu buharda pişirilen yemek genellikle kuzu eti ve çeşitli sebzelerle servis ediliyor, bazen süt de ekleniyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kadınlar, mahalle aralarında kurdukları büyük kazanlarda yemek pişirerek dayanışma kültürünü yaşatıyor. İftarın ardından aileler, mahallelerde toplanarak topluca dua ediyor ve namaz kılıyor. Yatsı namazı'nın ardından komşular ve akrabalar ziyaret edilerek bayramlaşma geleneği sürdürülüyor.

Gece ilerledikçe çocuklar, yüzlerini boyayıp kostümler giyerek sokaklarda dolaşıyor. Perküsyonlar eşliğinde eğlenen çocuklar, zaman zaman birbirlerini korkutarak oyunlar oynuyor ve kapı kapı gezerek şeker, pirinç veya tatlı istiyor.

Bu geleneksel eğlenceye Tadiabone adı verilmekte. Tadiabone etkinliği için bazı mahallelerde kadınların erkek, erkeklerin de kadın kıyafeti giydiği nadir durumlar yaşandığı da biliniyor.

Senegal'de büyük bir coşkuyla kutlanan aşure günü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yerel...

Senegal'de büyük bir coşkuyla kutlanan aşure günü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yerel dil Volofçada "Tamkharit" olarak adlandırılan aşure günü, ülkede Kurban Bayramı'nın ardından en önemli dini kutlamalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu özel günü oruç tutarak geçiren Senegalliler, süt, su ve ekmekle iftarlarını açtıktan sonra, geleneksel bir tahıl yemeği olan "thiere" ile sofralarını donatıyor. Kimi zaman birbirlerini korkutarak eğlenen çocuklar, kapı kapı gezip komşulardan şeker, pirinç ya da tatlı istiyor.

Senegal'de büyük bir coşkuyla kutlanan aşure günü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yerel...

Senegal'de büyük bir coşkuyla kutlanan aşure günü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yerel dil Volofçada "Tamkharit" olarak adlandırılan aşure günü, ülkede Kurban Bayramı'nın ardından en önemli dini kutlamalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu özel günü oruç tutarak geçiren Senegalliler, süt, su ve ekmekle iftarlarını açtıktan sonra, geleneksel bir tahıl yemeği olan "thiere" ile sofralarını donatıyor. Kimi zaman birbirlerini korkutarak eğlenen çocuklar, kapı kapı gezip komşulardan şeker, pirinç ya da tatlı istiyor.

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