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Senegal'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlamaları Gerçekleşti

Senegal'in Dakar şehrinde düzenlenen resepsiyonda Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 03:10
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 03:10
Senegal'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlamaları Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl Dönümü

Senegal'in başkenti Dakar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla özel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona Katılım

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye, Şehircilik ve Kentsel Planlama Bakanı Bala Fofana, Kültür ve Tarihi Mirastan Sorumlu Devlet Bakanı Bakary Sarr, Cumhurbaşkanı Yüksek Temsilcisi Aminata Toure ve çok sayıda diplomatik misafir katıldı. Ayrıca, Senegal'deki Türk toplumu ve iş dünyasından da davetliler yer aldı.

Programın Başlangıcı ve Anma

Etkinlik, Türkiye ve Senegal milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin TUSAŞ Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Büyükelçi Sağman'dan Açıklamalar

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, bu menfur saldırıdan duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'in taziye mesajının iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağlarını gösterdiğini aktardı.

Ticaret ve Yatırımlar

Sağman, Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin 2003 yılında 5,4 milyar dolar iken, 2023'te 37 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, Afrika'daki Türk özel sektör yatırımlarının da 2,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Senegal'in Önemi ve İleriye Dönük Adımlar

Senegal'in Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Sağman, 1962 yılında açılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin Sahra Altı Afrika'da açılan ilk büyükelçiliklerden biri olduğunu anımsattı. İlişkilerin tarih boyunca sürekli geliştiğini belirten Sağman, Cumhurbaşkanı Faye'ın ay sonunda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Türk Lezzetleriyle Konuklar Ağırlanıyor

Konuşmaların ardından davetlilere, şef Yunus Emre Akkor tarafından hazırlanan Türk mutfağına ait lezzetler sunuldu.

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