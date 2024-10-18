Senegal'den Filistin'e Destek Grafitileri

Senegal'den Filistin'e Sanat ile Destek

Senegal'deki grafiti sanatçıları, başkent Dakar'ın sokaklarını Filistin ve Lübnan’a destek mesajları ile süsleyerek farkındalık yaratıyor. Panafrikan Grafiti Sanatçıları Kolektifi ile Apartheid Karşıtı Afrikalı Sanatçılar'ın işbirliği ile yapılan bu sanat çalışmaları, topluma önemli bir mesaj iletmek amacı taşıyor.

Renkli Duvarlar, Güçlü Mesajlar

Dakar’ın Ouakam Mahallesi’ndeki en işlek caddeye hayat veren grafitilerde, Filistin direnişinin simgeleri de yer alıyor. Çizimler arasında Hanzala gibi semboller, direnişçi Leyla Halid ve Oscar ödüllü Filistinli gazeteci Bisan Owda gibi ikonik figürler bulunuyor. Ayrıca, boykot çağrısı yapan mesajlar da dikkat çekiyor.

Sanatçıların İfadesi

Panafrikan Grafiti Sanatçıları Kolektifi'nin başkanı Serigne Mansour Fall, “Filistin'in yanında duran Senegal halkının sesi olmak istedik,” diyerek sanatın aslında toplumsal bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Fall, 25 sanatçının bir araya gelip, yerel halkın desteğiyle grafitileri tamamladığını belirtti.

Boykotun Anlamı

Fall, Afrika ülkelerinde boykot kavramının yeterince anlaşılamadığını vurgulayarak, “Çizim yaptığımız gün, bir kola şişesini bomba olarak resmeden bir grafitiyi görenlerin anlamını sorduğunu gördük,” dedi. Amacının hem Filistin ve Lübnan’daki sorunları gündeme getirmek hem de toplumda bu konudaki bilincin artmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Süregelen Dostluk

Senegal’in Filistin ile tarihi dostluğu, 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Bu süreçte Senegal, Filistin’in bağımsızlığı için önemli destekler vermiştir. 1975'ten itibaren, BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi'ne başkanlık eden Senegal, 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkesi olmuştur.

Böylelikle, Senegal, Filistin’in Afrika’daki en yakın dostlarından biri olarak anılmaya devam etmektedir.