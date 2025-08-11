DOLAR
Senegal'den Filistin'e Destek: Thierno Gueye'nin Sahildeki Gösterisi

Senegal'in Dakar kentinde Thierno Gueye, Filistin'e destek için sahilde atlı bir gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:12
Senegal'den Filistin'e Destek Gösterisi

Senegal'in başkenti Dakar'da, performans sanatçısı Thierno Gueye, yürekleri ısıtan bir etkinlikle Filistin'e destek verdi. Dakar'ın en kalabalık plajlarından Yoff'ta düzenlediği gösteride, sahilde at üstünde gösteri yaparak Gazze'ye olan dayanışmasını dile getirdi.

Ruhsal İyileşmeye Destek

Gueye, gösterisine, bölgedeki Lebu etnik grubuna ait, ruhsal veya psikolojik rahatsızlıkları iyileştirmek amacıyla yapılan Ndeup ritüeli ile başladı. Plajda dans eden ve yerel dillerden Volofça ağıtlar yakan Gueye, elindeki Filistin bayrağıyla ata binerek sahili dolaştı.

Filistin'e Sesleniş

Gösterinin amacını açıklayan Gueye, Senegal'in tarih boyunca Filistin'in yanında yer aldığını hatırlatarak, “Senegalli bir genç olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Filistin'e gidip savaşma imkanım yok ama en azından Gazzeli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek istiyorum” dedi.

Gösterinin başında plajdakilerin şaşkınlıkla izlediğini; ancak Filistin bayrağını görünce alkışladıklarını ifade eden Gueye, bireysel eylemlerine devam edeceğini belirtti.

Senegal ve Filistin'in Tarihsel Bağları

Senegal ile Filistin arasındaki dostluk, 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, uluslararası platformlarda Filistin'in bağımsızlığını desteklemiştir. 1975 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık eden Senegal, 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden biridir.

1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında tüm diplomatik ilişkilerini Israel ile kesen Senegal, bugün hala Filistin'in en yakın dostlarından biri olarak anılmaktadır.

