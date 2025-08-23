Septicflesh İstanbul'da: 3 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde İlk Konser

Yunanistan merkezli senfonik death metal grubu Septicflesh, 3 Ekim akşamı ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

Konser Detayları

Organizasyonu Vera Müzik ve Black Label Events üstlenen konser, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Topluluk, sevilen şarkılarını orkestral düzenlemeler eşliğinde canlı olarak seslendirecek. Orkestra şefi ise daha önce Dream Theater ile benzer çalışmalara imza atan ve dünya basınında geniş yer bulan Eren Başbuğ olacak.

Grup Hakkında

Septicflesh, 1990'da Yunanistan'ın Atina kentinde kuruldu. Grubun bestecisi ve gitaristi Christos Antoniou başta olmak üzere; Spiros Antoniou, Sotiris Vayenas, Kerim Lechner ve Dinos Prassas toplulukta yer alıyor.

Grup, Communion (2008) albümüyle uluslararası çıkış yaptı ve ardından The Great Mass (2011), Titan, Codex Omega ve Modern Primitive gibi albümlerle hayran kitlesini genişletti.

Bilet Bilgisi

Konser biletleri bubilet.com.tr üzerinden temin edilebilir.