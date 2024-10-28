Sera Gazı Emisyonları Artarken Azaltım Çağrıları Yanıt Bulmuyor

Sera Gazı İhlalleri Devam Ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2023 yılında küresel karbondioksit konsantrasyonunun milyonda 420 parçacığa, metan konsantrasyonunun ise milyarda 1934 parçacığa ulaştığını açıkladı.

Artan Emisyonlar ve Tepkiler

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sera gazı emisyonlarının sürekli arttığını ve atmosferin ısındığını belirterek, ülkelerin bu konuda yapılan azaltım çağrılarına karşı durduklarını ifade etti.

WMO'nun yayımladığı Sera Gazı Raporu, 2023 itibarıyla sera gazı konsantrasyonlarının rekor düzeye ulaştığını ortaya koymuştur. Oluşan veriler, son 20 yılda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun %11.4 oranında arttığını göstermektedir.

Küresel Yangınların Etkileri

Küresel yangınlardan kaynaklanan karbon emisyonları, geçen yıl ortalamanın %16 üzerinde kaydedilmiş olup, bu durum tüm zamanların en kötü yangın sezonlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Kanada en kötü orman yangını sezonunu yaşarken, Avustralya da yaşanan kuraklık ile dikkat çekmektedir.

İklim Değişikliği Uyarıları

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 2 derece altında tutmakta zorlanıyoruz. Her bir parçacık artışı, hayatımız ve gezegenimiz üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir" demiştir.

Prof. Dr. Kurnaz, 2023'ün insanlık açısından en sıcak yıl olarak kaydedildiğini ve 2024'ün daha sıcak geçeceğini öngördüğünü belirtmiştir. Sera gazı emisyonlarının artması, Türkiye'de aşırı hava olaylarının ve kuraklık durumlarının daha da şiddetli hale gelmesine neden olabilir.

Yenilenebilir Enerji İhtiyacı

Kurnaz, "Türkiye'nin, sera gazı salımları konusunda yeterince etkili bir rol almaması, ancak diğer ülkelerin enerji üretiminde fosil yakıtlardan uzaklaşma çabalarına zıt olarak bu kaynaklara daha fazla yatırım yapması akılcı değil. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, hem sürdürülebilirlik hem de ekonomik gelişim açısından daha mantıklıdır." şeklinde ifadelerde bulunmuştur.