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Serbest Bırakılan İsrailli Askerler Gazze Bombardımanından Korktuklarını Açıkladı

Cumartesi günü Gazze'de serbest bırakılan 4 İsrailli asker, bombardımanlar sırasında büyük bir korku yaşadıklarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:02
Serbest Bırakılan İsrailli Askerler Gazze Bombardımanından Korktuklarını Açıkladı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde cumartesi günü serbest bırakılan İsrailli 4 kadın asker, Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında yaşadıkları korkuları aktardı. Kanal 12'ye verdikleri demeçte, İsrail ordusunun Gazze’de bulundukları noktaya yakın bir bölgeye bombardıman düzenlediğini belirterek, “Çok korktuk”

Serbest kalan kadınlar, sık sık düzenlenen bombardımanlar yüzünden güvenliklerini sağlamak amacıyla evler ve tüneller arasında sürekli geçiş yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, Hamas tarafından yapılan açıklamalarda, İsrail'in son 15 ayda gerçekleştirdiği hava saldırılarında bazı esirlerin yaşamını yitirdiği, bazılarının ise ölüm tehlikesi atlattığı bildirilmişti.

Sağlık Durumları “Mükemmel”

Serbest bırakılan İsrailli kadınların sağlık durumları hakkında bilgi veren İsrail ordusu doktorları, muayene sonrası bu askerlerin sağlıklarının “mükemmel” olduğunu bildirdi. Doktorlar, kadınların Gazze'de kaldıkları süre boyunca herhangi bir uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmadıklarını da doğrulayarak, daha önce gündeme gelen Hamas'ın serbest bırakılan esirlere sakinleştirici verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Esir Takası Detayları

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında ikinci turda, 4 İsrailli kadın askere karşılık olarak 200 Filistinli serbest bırakıldı. Bu Filistinlilerin 120'sinin İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. İlk turda ise 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı.

Gazze'de yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti. Bu kapsamda, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli ise saatler sonra Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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