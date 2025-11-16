Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu madde ticareti ve üretiminin engellenmesine yönelik çalışmalar devam etti. Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda S.A. ve C.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan ev ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette 4 parça halinde 2 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 2 parça halinde 24 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.A. serbest bırakılırken, C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

