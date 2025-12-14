Serik'te Çatlaklar Korkusu: 3 Katlı Binada Dördüncü Keşif Yapıldı

Mahkeme ve bilirkişi süreci sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir apartmanda oluşan çatlaklar nedeniyle apartman sakinlerinin müteahhide karşı açtığı dava devam ediyor. Kökez Mahallesi'nde bulunan yapıyla ilgili yargılama sürecinde bugüne kadar üç kez bilirkişi heyeti tarafından keşif yapıldı.

2019 yılında inşa edilen, 3 katlı ve 9 daireden oluşan binada yaklaşık 2 yıl önce zemin ve birinci katlarda ciddi çatlaklar meydana geldi. Çatlakların artması üzerine bina sakinleri tedirgin oldu; yapılan ilk değerlendirmeler sonrasında bina polis nezaretinde mühürlendi, daha sonra kontrollü girişe izin verildi.

Apartman sakinleri, olayla ilgili olarak Serik Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili biri ceza, diğeri hukuk olmak üzere iki ayrı dava açıldı. Yargılama sürecinde, mahkeme heyetinin görevlendirdiği bilirkişiler 12 Aralık Cuma günü hâkim nezaretinde binada dördüncü keşfi

Keşif sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Apartman sakinleri bilirkişi heyetine eşlik etti; müteahhit, bilirkişi heyeti ve bina sakinleri keşifte bir araya gelerek binadaki mevcut durumu, çatlakların seviyesini ve yapının genel güvenliğini detaylı şekilde inceledi.

Fatma Sümer, binada oturan oğlu, gelini ve torunlarının yaşadığı ev için endişesini şöyle dile getirdi: "Burada oğlum, gelinim ve torunlarım yaşıyor. Her gün ölüm korkusuyla karşı karşıyayız. Ölüm tehlikesiyle yatıp kalkıyoruz. Torunlarım burada. Çaresizlikten korkarak içeri giriyorum. Depremde çok korktuk, o günden beri sürekli endişe içindeyiz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz".

Yetkililerden alınan bilgiye göre, apartman sakinlerinin açtığı dava kapsamında bir sonraki duruşma 2 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Süreç, yapı güvenliği değerlendirmeleri ve bilirkişi raporlarının mahkemeye sunulmasıyla devam edecek.

