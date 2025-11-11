Serik'te Hatalı Sollama: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 1 Ölü

Serik'te Hatalı Sollama Faciası: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Durmuş G. idaresindeki 07 ACU 42 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ay yönetimindeki 07 AGC 177 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Ay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemeye göre, motosiklet sürücüsü Mehmet Ay'ın yolda ilerlerken hatalı sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı belirlendi. Ay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari araç sürücüsü Durmuş G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza Anı Araç Kamerasına Yansıdı

Kaza anına ait araç kamerası görüntülerinde, hafif ticari aracın seyir halindeyken karşı yönden gelen motosikletin bir aracı solladığı sırada ticari araca çarptığı anlar yer aldı. Görüntüler, çarpışma anını saniye saniye gözler önüne seriyor.

