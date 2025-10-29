Serik'te Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Muhammet Ali Doğan Tekin Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Olayda, 20 yaşındaki Muhammet Ali Doğan Tekin'in kullandığı 07 CCJ 882 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle D-400 kara yolu üzerinde park halindeki 33 AZF 090 plakalı tıra çarptı.
Müdahale ve İşlemler
Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
