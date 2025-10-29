Serik'te Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Muhammet Ali Doğan Tekin Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, Yeni Mahalle D-400 kara yolunda park halindeki tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Muhammet Ali Doğan Tekin yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:22
Kaza Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayda, 20 yaşındaki Muhammet Ali Doğan Tekin'in kullandığı 07 CCJ 882 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle D-400 kara yolu üzerinde park halindeki 33 AZF 090 plakalı tıra çarptı.

Müdahale ve İşlemler

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

