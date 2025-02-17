Serkan Albez: Kaligrafi Sanatında Ustalığa Ulaşan Genç Yetenek Tekirdağ'da

Tekirdağ'dan Sanat Dünyasına Kaligrafi ile Damga Vuran Serkan Albez

Tekirdağ'da yaşayan Serkan Albez, merakları doğrultusunda başladığı kaligrafi sanatı ile büyük bir başarıya imza attı. Albez, bu alandaki yetenekleri sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisine verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanını aldı.

Çocukluk Hayali Gerçek Oldu

İlkokul yıllarından beri hatlara ve çizgilere olan ilgisiyle dikkat çeken 29 yaşındaki Albez, 2017 yılında çalıştığı iş yerinden ayrılarak üniversite sınavına hazırlandı. Başarılı bir şekilde girdiği sınavda Denizli Pamukkale Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümünü kazanarak hayalini gerçekleştirdi.

Eğitim Sonrası Girişimcilik

Eğitimini tamamladıktan sonra 2021 yılında Tekirdağ'da kendi atölyesini açarak kaligrafi üzerine yoğunlaşmaya başladı. Kaligrafi sanatına olan ilgisini tutkuya dönüştüren Albez, yaptığı açıklamada, "Çocukluktan beri yazılara, hatlara, çizgilere ilgim ve merakım vardı. Bunun bir sanat olduğunu ve meslek olarak icra edildiğini öğrendim" dedi.

Kaligrafinin Gücü ve Eğitim Faaliyetleri

Yazının kaligrafi sanatıyla kuma, kazıma tekniğiyle cama ve yakarak ahşaba işlenebileceğini belirten Albez, bu sanatı daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Albez, "Kaligrafi sanatı, çok özel ve farklı. Bu sanatı geliştirmek ve insanlara anlatabilmek adına eğitim vermeye karar aldım. Amacım daha çok insana ulaşmak ve öğrenci yetiştirmek" şeklinde konuştu.

Öğrenciler İle Kaligrafi Yolculuğu

Serkan Albez, cezaevleri, gençlik merkezleri ve okullarda kurslar düzenleyerek öğrenciler yetiştiriyor. Kaligrafi sanatının sadece bir yazım tekniği değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyim olduğunu ifade eden Albez, "Bu sanatı öğrenen öğrenciler, hayatta neler yapabileceklerini keşfediyorlar. Bu yazıyı yazarken duyguları, sözleri ve çalışmalara yansıyan kelimeleri de hissediyorlar." dedi.

Tekirdağ'da yaşayan Serkan Albez, merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı aldı.

Tekirdağ'da yaşayan Serkan Albez, merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı aldı.