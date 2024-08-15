Serkan Bayram'dan Barış ve Özgürlük Vurgusu

Serkan Bayram, Barış ve Özgürlük İçin Mücadele Ettiklerini Açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, barış dolu bir dünya ve engelsiz bir Türkiye için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. "Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin" sözleriyle, azim ve kararlılık vurgusu yaptı.

Türkiye’ye Gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

TBMM'de gerçekleştirilen basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ziyareti tarihi bir an olarak değerlendirildi. Bayram, mazlum ve mağdur coğrafyaların özgürlüklerine kavuşması temennisinde bulundu.

‘Buğday Tanesi’ Filminin Nobel Barış Ödülü Adaylığı

Bayram, filminin Nobel Barış Ödülü adayı olmasıyla Türkiye adına gurur duyduğunu belirtti. Alınan desteklerden dolayı minnetini sundu.

Venezuela ile Ticari İlişkiler

Geçtiğimiz hafta Venezuela'yı ziyaret ettiğini ifade eden Bayram, yapılan şeffaf seçimlerin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğünü aktardı. Ticari hacmin 1 milyar dolar civarında olduğunu ve bunu 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Barış İçinde Bir Gelecek İçin Çağrı

Bayram, pandemiler ve depremlerle dolu bir dünyada, birbirimize zarar vermememiz gerektiğini vurgulayarak "Barış içinde bir dünya istiyoruz" dedi.