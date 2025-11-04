Serra Bucak Hazro'da Muhtarlarla Buluştu: Yol, Su ve Altyapı Talepleri

Diyarbakır Büyükşehir Başkanı Serra Bucak, Hazro’da muhtarlarla buluştu; yol, su, altyapı ve gençlik talepleri not alındı, DİSKİ su verileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:52
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, Hazro ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin öncelikli sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde 17 ilçede katılımcılığı artırmak ve yerelde ortak çözümler üretmek amacıyla yürütülen muhtar buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıya; Başkan Bucak'ın yanı sıra DBB Meclisi üyeleri Hacer Kurt ve Mahmut Yokuş, Hazro Belediyesi Meclis üyeleri Berfin Buldi ve Fahri Kaplama ile daire başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bucak, muhtarları selamlayarak ilçedeki yol, kanalizasyon ve su sorunlarının farkında olduklarını belirtti. Bucak, muhtarların dile getirdiği mahalle içi yolların Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmadığını belirterek, "Bir mazeret üretmek istemiyoruz, yaklaşık 2 yıldır görevdeyiz Hazro’nun grup yolları bizim sorumluluğumuzda, ancak parke ve köy içi yollar belediyemizin yetki alanında değil" dedi.

Bucak, DİSKİ verilerine göre ocaktan eylüle kadar Hazro’ya 919 bin metreküp su verildiğini ancak tahakkuk miktarının 248 bin olduğunu aktararak suyun korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca birliktelik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve "Tüm sorunları not aldık, bir yılda tek toplantı yetmiyor dediniz. Bunu dikkate alacağız, ihtiyaç varsa yanınıza daha fazla geleceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar toplantıda aşağıdaki talepleri dile getirdi:

- İlçede üretilen tarım ürünlerinin tanıtımının artırılması

- Yol, su ve altyapı sorunlarının çözülmesi

- Gençlerin spor alanlarına erişiminin sağlanması için futbol sahası yapılması

- Mezarlıkların iyileştirilmesi

Bucak, muhtarların tüm talep ve sorunlarını not aldığını belirterek ilgili birimlerin gerekli çalışmaları sürdüreceğini ifade etti.

