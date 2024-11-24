Sertavul Geçidi Kar Yağışı Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Sertavul Geçidi Kar Yağışı Sebebiyle Kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karaman ile Mersin arasındaki bu önemli geçitte, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırarak, >buzlanma olaylarını da beraberinde getirdi.

Geçitte meydana gelen buzlanma ve tipi şartları sonucunda, araçların yola devam etmesine izin verilmemekte. Ulaşım güvenliği açısından alınan bu önlem, bölgedeki sürücülerin güvenliğini tehdit eden hava koşulları nedeniyle hayata geçirildi.

Karayolları ekipleri, Sertavul Geçidi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, ulaşımın güvenli bir şekilde yeniden sağlanması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.