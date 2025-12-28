DOLAR
Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu: Genç Yazılımcılardan Dijital Çözümler

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Yapay Zeka Hackathonu'nda 40 genç yazılımcı, belediyeciliğe yönelik inovatif dijital çözümler üretti; ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:59
Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu: Genç Yazılımcılardan Dijital Çözümler

Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu: Genç Yazılımcılardan Dijital Çözümler

Nilüfer Belediyesi’nin dijital dönüşüm programı kapsamında düzenlenen Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu, yoğun bir maratonun ardından tamamlandı. Etkinlik, belediyecilik hizmetlerini geliştirmeye yönelik yenilikçi fikirleri koda dönüştürmeyi hedefledi.

Etkinlik ve hedefler

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapay Zeka Topluluğu iş birliğiyle Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleştirilen hackathona yaklaşık 40 genç yazılımcı katıldı. Katılımcılar iki ana kategoride belediyecilikte verimliliği artıracak çözümler geliştirmek için yarıştı.

Ekipler; çöp toplama araçlarının rotalarını optimize ederek yakıt tasarrufu sağlayacak algoritmalar ve kütüphane, spor salonu ile etüt merkezi gibi sosyal alanların anlık doluluk oranlarını vatandaşlara sunacak sistemler gibi projeler üzerinde çalıştı.

Sunum, değerlendirme ve jüri

Bir günlük yoğun çalışmanın sonunda takımlar projelerini jüriye sundu. Jüri üyeleri arasında Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Necat Vatansever, Bize Proje Geliştirme A.Ş. I.T. Müdürü Ayhan Mutlu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu yer aldı. Değerlendirme kriterleri arasında uygulanabilirlik, teknik yetkinlik ve yenilikçilik ön plana çıktı.

Başkan Özdemir: Gençlerin enerjisi kente değer katıyor

Ödül töreni öncesi konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, etkinliğin gençlerin bilgisini ve üretme isteğini ortaya koyduğunu belirterek, "24 saat önce burada bir çağrıyla başladıklarını hatırlatarak, bugün fikirlerin koda, kodun çözüme dönüştüğü çok kıymetli bir süreci birlikte tamamladıklarını" söyledi. Ayrıca Özdemir, "Çöp toplama rotalarından doluluk takibine, verimlilikten vatandaş deneyimine kadar Nilüfer Belediyesi’nin hizmet alanlarına doğrudan dokunan çalışır prototipler, somut fikirler ve güçlü ekipler gördük. Bizim için en kıymetli kazanım da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, etkinliğin yazılım kampları ve yapay zeka temelli üretim ekosisteminin ilk adımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Buradan çıkan her fikir, her ekip ve her çözüm önerisi; önümüzdeki dönemde birlikte çalışabileceğimiz bir proje havuzunun parçası olacak. Şunu özellikle vurgulamak isterim: Nilüfer Belediyesi olarak, gençlerin ürettiği fikirlere kulak veren, kamu yararını teknolojiyle buluşturan ve bu süreci sürdürülebilir kılan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Birincilik ödülünü 161 puan ile Selt Code takımı aldı; takım üyeleri Yusuf Terzi ve Metin Torun ödüllerini Başkan Şadi Özdemir’den teslim aldı.

158 puan ile ikinci olan 3DAİ takımı (Furkan Demir, Alpay Doğanay ve Muhammed Emin Sonlu) ikincilik ödülünü Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Furkan Yavuz’dan alırken; 128 puan ile üçüncü olan Revive ekibi (Enes Altunbaş, Oğuzhan Hekimoğlu ve Ravan Novruzov) ödülünü Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Mesut Solaklar’dan aldı.

Etkinlik, Nilüfer’in dijital altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda gençlerle iş birliğini derinleştiren bir adım olarak değerlendirildi.

