Servetiye Taş Köprüsü: 150 Yıllık Milli Mücadele Simgesi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 19. yüzyılda iki köyü birleştirmek amacıyla inşa edilen Servetiye Taş Köprüsü, Milli Mücadele yıllarındaki rolü ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.

Kiraz Deresi üzerinde yer alan ve yaklaşık 150 yıl önce Servetiye Cami ile Servetiye Karşı köylerini birbirine bağlamak için yapılan köprü, bölgenin tarihsel mirasında önemli bir yere sahip. Milli Mücadele döneminde İzmit’in güney yakasındaki Bahçecik nahiyesine bağlı Servetiye köyü, işgal güçlerine karşı başlatılan direnişin ilk noktalarından biri olarak biliniyor. Halkın çevre köylerle birleşerek örgütlendiği süreçte Servetiye Taş Köprüsü, Servetiye Karşı ile Servetiye Cami köyleri arasındaki ulaşımı sağlayarak direnişin lojistiğinde etkin bir rol oynadı.

Köprü günümüzde araç trafiğine kapalı olup yalnızca yayaların kullanımına açıktır ve Yuvacık Barajı havzasındaki doğal güzelliklerle iç içe ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mimari özellikler ve restorasyon

Araştırmacı yazar Emin Öztürk, köprünün 19. yüzyılda inşa edildiğini ve Yuvacık Barajı’na su sağlayan Kiraz Deresi üzerinde konumlandığını belirtti.

Öztürk, köprünün mimari özelliklerine ilişkin şunları aktardı: "Servetiye Cami ve Servetiye Karşı köylerini birbirine bağlayan bu köprü, Doğu ve Batı örüntülü olarak inşa edilmiştir ve tek kemere sahiptir. Uzunluğu 15 metre, genişliği 2 metre, yüksekliği ise 6 metredir. Yapı, 2008 yılında Kültür Varlıkları ve Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir. 2012 yılında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilmiş, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da restorasyonu tamamlanmıştır."

Öztürk ayrıca, orijinal kitabenin kaybolduğunu belirterek, "Günümüzde orijinal kitabe yerine, restorasyon sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından konulan kitabe bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.

