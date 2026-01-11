Serviks Kanseri: 10 Önemli Nokta — HPV Aşısı ve Düzenli Tarama Hayati

Serviks Kanseri Farkındalık Günü'nde 10 kritik nokta

Op. Dr. Firdevs Öztürk, Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü adına yaptığı açıklamada, serviks kanserinin erken tanı ve koruyucu yöntemlerle büyük ölçüde önlenebildiğini vurgulayarak hastalıkla ilgili 10 önemli noktayı paylaştı.

Serviks kanseri önlenebilir bir hastalıktır

Öztürk, HPV aşısı ve düzenli tarama testleri sayesinde serviks kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu belirtti. Serviks kanserinin neredeyse tamamının, cinsel yolla bulaşan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) ile ilişkili olduğunu, virüsün kalıcı hale geldiğinde en büyük risk faktörünü oluşturduğunu ifade etti.

Hastalık bir anda ortaya çıkmaz; kanser öncesi hücresel değişiklikler zaman içinde ilerleyerek kansere dönüşebilir. Erken dönemde çoğu zaman belirti görülmediği için düzenli tarama testleri hayati önem taşır.

Pap Smear ve HPV testleri'nin basit ve ağrısız olduğunu, bu testlerle kanser öncesi değişikliklerin tespit edilebildiğini söyledi. Ayrıca HPV aşısı'nın özellikle cinsel yaşam başlamadan önce uygulandığında en yüksek korumayı sağladığını, ancak her yaşta fayda sunduğunu kaydetti.

Her HPV enfeksiyonu kansere dönüşmez

HPV'nin yaygın olduğuna dikkat çeken Öztürk, bağışıklık sisteminin çoğu HPV enfeksiyonunu kendiliğinden ortadan kaldırdığını ifade etti. Serviks kanserinin en çok belli yaş gruplarında ortaya çıktığını, ancak her yaşta görülebileceğini belirtti.

Hastalığın erken aşamada tespit edilmesi durumunda tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunu ve yaşam kalitesinin korunabildiğini hatırlatan Öztürk, düzenli jinekolojik muayeneler, tarama testleri ve HPV aşısı ile serviks kanserinin büyük ölçüde önlenebileceğini vurguladı.

Ne yapılmalı?

Özetle, serviks kanseri farkındalığı için düzenli tarama ve HPV aşısı öncelikli korunma yollarıdır. Erken tanı ve koruyucu uygulamalar yaşam kurtarıcıdır.

OP. DR. FİRDEVS ÖZTÜRK