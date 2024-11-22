Şerzan Kurt davasında emekli polis memuruna hapis cezası

Şerzan Kurt davasında hapis cezası kararı

Muğla'da 14 yıl önce hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin Eskişehir'de görülen davada, emekli polis memuru Gültekin Şahin 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma detayları

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz sanık Şahin ile taraf avukatları katıldı. Sanık Şahin, 6,5 yıl tutuklu kaldığını hatırlatarak, hâlâ adli kontrol tedbirlerinin sürdüğünü belirtti. Mesleğini bu dava nedeniyle erken bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Şahin, can güvenliği kaygısıyla silahının iadesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, Şahin'in 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutuklulukta geçen günlerinin mahsubuna karar verdi.

Aile ve avukat yorumları

Sanığın avukatı Erol Halka, duruşma sonrası gazetecilere verdiği demeçte, verilen cezanın yüksek olduğunu belirtti. 14 yıllık hukuk mücadelesinin son bulduğunu söyleyen Halka, “Müvekkilim emekli polis memuru, tüm süreçlerde suçsuz olduğu kanıtlanacaktır.” dedi.

Sanık Gültekin Şahin de avukatının açıklamalarına katıldığını vurgulayarak, “Bu davayla bir bağımız yoktu. Yine de hak ettiğimiz karar bu değildi.” şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

11 Mayıs 2010'da Muğla'da çıkan kavga sonucu ağır yaralanan Şerzan Kurt, 8 gün sonra İzmir'de yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak Gültekin Şahin hakkında 'olası kasıtla nitelikli öldürme' suçundan dava açılmıştı. Şahin daha önce farklı dönemlerde çeşitli hapis cezası almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.