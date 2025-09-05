DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.708,96 -0,39%
BITCOIN
4.632.892,4 -1,77%

Sessiz Hikayeler: Jale Yavuz'un 45. Yıl Sergisi AKM'de (9 Eylül)

Jale Yavuz'un 45. sanat yılına özel 'Sessiz Hikayeler' sergisi 9-15 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Müzik Platformu'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:47
Sessiz Hikayeler: Jale Yavuz'un 45. Yıl Sergisi AKM'de (9 Eylül)

Sessiz Hikayeler: Jale Yavuz'un 45. Sanat Yılı Sergisi AKM'de

Jale Yavuz'un 'Sessiz Hikayeler' sergisi 9 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Müzik Platformu'nda açılıyor. Sergi, 15 Eylül'e kadar ziyaretçilerle buluşacak.

Sergi ve Eserler

Küratörlüğünü Ayşegül Çebi'nin üstlendiği sergide sanatçının tezhip ve minyatür eserleri bir arada sunuluyor. Yavuz, klasik üslubun inceliklerini çağdaş yorumlarla harmanlayarak geleneksel Türk süsleme sanatlarının zenginliğini sergi boyunca gözler önüne seriyor.

Kavramsal Çerçeve

Geleneksel sanatların geçmişle bağını koruyan ve yenilikçi yorumlarla bugüne taşınan eserler, tezhip ve minyatürü merkeze alan serginin kavramsal çerçevesini oluşturuyor. Ziyaretçiler bu seçki aracılığıyla hem estetik hem de kültürel bir keşif yapma imkanı bulacak.

Küratörün Değerlendirmesi

Ayşegül Çebi sergiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Jale Yavuz'un sanat yolculuğu, yalnızca estetik bir arayış değil aynı zamanda köklü bir kültürel mirası geleceğe aktarma çabasıdır. Onun eserlerinde renklerin ve desenlerin ötesinde sabır, emek ve sessiz bir derinlik yer alıyor. Bu sergiyi hazırlarken, sanatçının 45 yıllık çalışmalarının ardındaki anlamı görünür kılmayı ve ziyaretçilere yalnızca görsel bir deneyim değil, aynı zamanda içsel bir yolculuk sunmayı amaçladım."

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Hatay-Antakya'da Salça Denetimi: 36 Ton Ürün Muhafaza Altına Alındı
4
Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı
6
AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den 6 Şubat Depremlerine Dayanışma Mesajı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı