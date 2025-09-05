Sessiz Hikayeler: Jale Yavuz'un 45. Yıl Sergisi AKM'de (9 Eylül)

Sessiz Hikayeler: Jale Yavuz'un 45. Sanat Yılı Sergisi AKM'de

Jale Yavuz'un 'Sessiz Hikayeler' sergisi 9 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Müzik Platformu'nda açılıyor. Sergi, 15 Eylül'e kadar ziyaretçilerle buluşacak.

Sergi ve Eserler

Küratörlüğünü Ayşegül Çebi'nin üstlendiği sergide sanatçının tezhip ve minyatür eserleri bir arada sunuluyor. Yavuz, klasik üslubun inceliklerini çağdaş yorumlarla harmanlayarak geleneksel Türk süsleme sanatlarının zenginliğini sergi boyunca gözler önüne seriyor.

Kavramsal Çerçeve

Geleneksel sanatların geçmişle bağını koruyan ve yenilikçi yorumlarla bugüne taşınan eserler, tezhip ve minyatürü merkeze alan serginin kavramsal çerçevesini oluşturuyor. Ziyaretçiler bu seçki aracılığıyla hem estetik hem de kültürel bir keşif yapma imkanı bulacak.

Küratörün Değerlendirmesi

Ayşegül Çebi sergiyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Jale Yavuz'un sanat yolculuğu, yalnızca estetik bir arayış değil aynı zamanda köklü bir kültürel mirası geleceğe aktarma çabasıdır. Onun eserlerinde renklerin ve desenlerin ötesinde sabır, emek ve sessiz bir derinlik yer alıyor. Bu sergiyi hazırlarken, sanatçının 45 yıllık çalışmalarının ardındaki anlamı görünür kılmayı ve ziyaretçilere yalnızca görsel bir deneyim değil, aynı zamanda içsel bir yolculuk sunmayı amaçladım."