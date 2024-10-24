Seul'deki İsrail Büyükelçiliği'ne Kaçak Giriş

İsrail'in Seul Büyükelçiliğine Kaçak Giriş Olayı

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki İsrail Büyükelçiliği yerleşkesine bir kişinin izinsiz girdiği haber verildi. Henüz kimliği belirlenemeyen bu şahısın binada hasar meydana getirdiği ifade edildi.

Olayın Detayları

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik ihlalinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sözcü, elçiliğin Yahudi dini bayramı nedeniyle kapalı olduğunu ve çalışanların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Güney Koreli Yetkililerin İlgisi

Güney Koreli yetkililerin olayla ilgili olarak incelemelerde bulunduğu ve elçilik yetkilileriyle iletişim hâlinde olduğu bildirildi. Ayrıca, yerel basında çıkan haberlere göre, elçiliğin giriş kapısına yönelik saldırı girişimi olduğu yönünde ihbarlar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Kapalı olan elçilikte meydana gelen olayın kapsamlı bir şekilde araştırıldığı kaydedildi.