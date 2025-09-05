DOLAR
Seul’den ICE Baskını Tepkisi: Hyundai-LG Fabrikasında Yaklaşık 450 Gözaltı

Güney Kore hükümeti, ABD ICE birimlerinin Georgia'daki Hyundai-LG elektrikli araç akü fabrikasına düzenlediği baskına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:50
Seul hükümeti ICE baskınına karşı endişeli

Güney Kore hükümeti, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya düzenlediği baskına ilişkin kaygılarını açıkladı.

Baskının ayrıntıları

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, ICE birimleri dün gece Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına baskın düzenledi. Baskında 300'den fazla Güney Koreli dahil, toplam 450'ye yakın kişi gözaltına alındı.

Seul’ün tepkisi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, gazetecilere yaptığı açıklamada Seul hükümetinin baskına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirdi. Lee, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." dedi.

Haberde, Güney Kore'nin Washington Büyükelçiliği aracılığıyla Seul hükümetinin taşıdığı kaygıların ABD'li muhataplara iletildiği belirtildi. Baskının ardından Güney Kore hükümeti, Washington ve Atlanta'da görevli diplomatik yetkililerini olay yerine sevk etti.

Önceden bilgilendirilme iddiası ve soruşturma gerekçesi

İsmi açıklanmayan bir Güney Koreli yetkiliye dayandırılan haberde, Seul hükümetinin baskınla ilgili olarak "önceden bilgilendirilmediği" vurgulandı. NBC News ise ICE'den bir sözcüye dayandırdığı haberinde baskının "yasa dışı istihdam ve bazı federal suçlar" soruşturması kapsamında düzenlendiğini kaydetti.

