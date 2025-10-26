Şevval Çakar'ın 'Şev-Voll 1' Stand-up'ı Bakırköy'de

'Beyaz komik' mottosuyla sahneye çıkan başörtülü komedyen Şevval Çakar, Şev-Voll 1: İ.H.(a)L.e Bana Kaldı adlı stand-up gösterisiyle Bakırköy Hop Sahne'de izleyiciyle buluştu. Gösteri, Çakar ile Oyunbozan Atölye'nin kurucusu ve yönetmeni Yaşar Elmas tarafından kaleme alındı.

Yönetmen Yaşar Elmas: Tanışma ve üretim süreci

AA muhabirine konuşan Elmas, Şevval Çakar'la iki yıl önce bir festivalde tanıştıklarını belirterek, 'Şevval orada 10 dakikalık küçük ama etkileyici bir gösteri yapmıştı. Ben de onun performansını görünce, "Bu çocukta iş var." dedim. Çünkü kumaşı iyiydi, doğal ve kendisi olarak sahnedeydi.' dedi.

Elmas, Oyunbozan Atölye izleyicilerinin komedi beklentilerini sıklıkla dile getirdiğini aktararak, 'Tiyatronun en asli görevlerinden birisi de insanları güldürmek, rahatlatmak. Biz de insanların gerçekten gülmeye ihtiyacı olduğunu kanaat getirerek, bu gösteriyi yapmaya karar verdik.' ifadelerini kullandı.

Gösterinin içeriği ve farklılığı

Elmas, gösteride Şevval Çakar'ın yaklaşık bir saat boyunca 'güzel ve komik olan kelimelerden' kurulu bir senaryoyu sahneye taşıyacağını anlattı. 'Karşımızda son derece modern ama aynı zamanda geleneksel tiyatromuzun, temaşa sanatımızın bugüne uyarlanmış bir örneği var. Oyun, Şevval'in mahallesiyle, ailesiyle, okuluyla, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini onun gözünden anlatıyor. Seyirciyi gerçekten sıcak ve kendini bulacağı bir oyun bekliyor.' dedi.

Elmas gösterinin benzerlerinden ayrıştığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Oyunun, başarılı olursa bir milat olacağına inanıyorum. Gösteri, küfrün, argonun olmadığı, temiz kelimelerden oluşan bir kurguya sahip. Ben bu özelliklere sahip bir oyun hatırlamıyorum. Medya lansmanında da gördüğümüz, oyunun seyircinin algılarını, alışkanlıklarını bozduğuydu. Seyirci oyunda zor da olsa gülebildi. Çünkü gösteri, onların beklentilerinin dışında bir yerden konuşuyordu.' Elmas, güncel tiyatro izleyicisinin algı kodlarının belirlenmiş olduğunu ve bu oyunun o yerleşik kalıpları kırmaya hizmet edeceğini düşündüğünü ekledi.

İmam hatip neslinin görünürlüğü

Elmas, Şevval Çakar'ın imam hatip lisesi mezunu olduğuna değinerek, 'Oyun bizim için imam hatip neslinin kültürel alandaki görünürlüğünün artmasını anlatıyor. Dileğimiz de bu oyunun imam hatip öğrencilerinin sanat ve kültür dünyası içinde daha fazla yer elde etmesine bir katkı sunması.' dedi.

Oyunbozan Atölye'nin gelecek planları hakkında da bilgi veren Elmas, 'Ocak ayında yeni oyunumuz "Türk'ü Söyler Türküler'i" sahneye taşımayı planlıyoruz. Müzikal ve teatral performansların yoğun olduğu 4 türkünün hikayesini sahnelemeye çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

Şevval Çakar'ın mesajı

Genç sanatçı Şevval Çakar, gösterinin kendisi için önemini şöyle özetledi: 'Henüz yolun başındayım ve bu benim için büyük bir iş. Görebildiğim kadarıyla bu işe benim şartlarımda soyunan kimse yok. Seyircimizi alışık olduğu sözlerin olmadığı bir işle güldürmeye çalışıyorum. İsteğimiz küfür ve argonun içinde olmadığı bir içeriğin de insanları güldürebileceğini göstermek.'

Çakar tiyatronun kendisi için besleyici olduğunu belirterek, 'Tiyatro, hayatımda çok önemli bir yerde duruyor. Burada benim gibi olan gençleri de temsil ettiğimi düşünüyorum. İstiyorum ki hem o gençler hem de onların aileleri, beni kendi çocukları, kızları olarak görsünler. Kendimi temiz olmayan içeriklerden sıkılmış aileler ve gençlerin bir sesi olarak görüyorum.' dedi.

Hazırlık sürecinin yoğun ve keyifli geçtiğini vurgulayan Çakar, oyunda 'kendisini oynadığını' ve 'en sevdiğim işlerin başında insanları dinlemek, onlara odaklanmak geliyor' diyerek, sahnede benim gibi olan herkesin hallerini yansıtmaya çalıştığını belirtti. Şimdiye dek aldıkları geri dönüşlerden memnun olduklarını, izleyicilerin 'Bizim sesimiz oluyorsun.' dediklerini söyledi ve destek verenlere teşekkür etti.

Gösteri, 21 Kasım'da Bahçelievler Kültür Merkezi Yayla Sahnesi'nde ve 22 Kasım'da Bakırköy Hop Sahne'de seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

