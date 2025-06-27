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Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Seyahatsever 2025 başvuruları merakla bekleniyor. Gençler, Türkiye'yi bedava gezecekleri bu projeye katılmanın yollarını arıyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 14:27
Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Seyahatsever 2025 Başvuruları İçin Geri Sayım Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) gençlere yönelik projeleri arasında öne çıkan Seyahatsever, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte meraklandırmaya devam ediyor. 2025 yılında düzenlenecek bu projeye başvuruların ne zaman başlayacağı ise gençler tarafından sıkça araştırılıyor.

GSB Seyahatsever Başvuru Tarihleri 2025

18-30 yaş arası tüm gençlere açık olan Seyahatsever projesi için başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak, 2024 yılında başvuruların 8 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında alındığı düşünülürse, 2025 yılı için de Temmuz ayının ilk haftalarında benzer bir tarihin beklenmesi mümkün. Bu projeye katılacak olan gençler, Türkiye'nin çeşitli illerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanına sahip olacaklar.

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Seyahatsever Projesi Nedir?

Seyahatsever, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik en popüler projelerinden biri olarak, düşük bütçeyle seyahat etmelerine ve Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu proje sayesinde 150 bin genç, unutulmaz yolculuk deneyimlerine kavuştu.

Projenin Başvuru Şartları

Proje kapsamına katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak yeterli. Öğrenci olma şartı aranmaksızın, tüm gençler bu fırsattan faydalanabilir. Seyahat eden gençler, her bir şehirde GSB yurtlarında maksimum 5 gece ücretsiz konaklama yapabilmektedir.

Seyahatsever Rezervasyonu Nasıl Yapılır?

Yurt rezervasyonu için harekete geçmek isteyen gençler, konaklamak istedikleri şehirdeki yurtlara gitmeden en az bir gün önce ALO GSB hattı olan 444 0 472 numarasını aramalıdır. Rezervasyon işlemi sırasında, yurtta kalınacağı esnada yanınızda kimlik bulundurmanız ve girişte kimlik fotokopisi teslim etmeniz gerekecek.

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