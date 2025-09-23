Şeybani New York'ta Rubio ile Görüştü: Yaptırımların Kaldırılması Masada

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM 80. Genel Kurul kapsamında New York'ta ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü; yaptırımların kaldırılması ve işbirliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:32
Şeybani New York'ta Rubio ile Görüştü: Yaptırımların Kaldırılması Masada

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Görüşmenin odağı

Şeybani, görüşmeye ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, Rubio ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek Suriye-ABD ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını aktardı.

Toplantıda Şeybani'nin özellikle yaptırımların kaldırılması ve Suriye hükümetinin yeniden inşa ve kalkınma aşamasında desteklenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Şeybani ayrıca, "Ayrıca siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda stratejik işbirliği olanaklarını ve Suriye halkının çıkarlarına hizmet eden ve Suriye ile bölgede istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunan dengeli bir ilişki geliştirmenin yollarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

ABD'den yazılı açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, BM 80. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir araya gelerek ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye'nin istikrarına ilişkin başlıklar dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldıkları duyuruldu.

