Şeybani Washington'da: ABD ile 'yaptırımların kaldırılması' masada

Şeybani Washington temasları: Yaptırımların kaldırılması gündemde

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Washington'da ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, 25 yıldan fazla süredir bir Suriye Dışişleri Bakanının ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Hazine ile görüşme: Suriye'nin küresel finans sistemine yeniden bağlanması

Şeybani'nin ilk durağı ABD Hazine Bakanlığı oldu. Görüşmede ana başlık, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması oldu. Hazine Bakanlığı, X platformundan yaptığı açıklamada, 'Hazine Bakanlığı, terörün finansmanıyla mücadele ederken, Suriye'nin ekonomisini küresel finans sistemine sorumlu ve güvenli şekilde yeniden bağlamak için Suriye ile birlikte çalışıyor' ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilileri, Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi ve Şeybani heyetinin diğer üyeleri katıldı.

Kongre temasları: Senatörlerle görüşme

Şeybani ve heyeti, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile bir araya geldi. Toplantıya senatörler Roger Wicker, Chris Coons, Joni Ernst, Jacky Rosen, Markwayne Mullin, Richard Blumenthal ve Andy Kim de katıldı.

Shaheen görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, 'Eğer harekete geçmekte çok yavaş kalırsak, Suriyelileri yeniden çatışmanın içine sürükleme riskini alırız ki bu Rusya ve İran dışında kimsenin çıkarına değildir. Şimdi Senato'nun Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırarak harekete geçme zamanıdır' değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Şeybani, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ile görüştü. Risch, görüşme sonrası X'te, 'Suriye'nin uluslararası ekonomiye tam erişimini sağlamak için gerekli adımları tartıştık. Suriye, bölgenin şu anda çok ihtiyaç duyduğu istikrarlı bir demokrasi kurma fırsatına sahip ve umarım doğru yoldadırlar' ifadelerini paylaştı.

Sezar Yasası tartışması ve Kongre çağrıları

Görüşmelerin ardından Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson, Şeybani ile buluşmasını takip eden paylaşımında, Kongre'ye Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılması çağrısı yaptı. Wilson, Şeybani'nin 25 yıl sonra Kongre'yi ziyaret eden ilk Suriye heyeti olduğunu vurguladı ve Başkan Donald Trump'ın liderliğinin tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamış olsa da insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımların halen devam ettiği belirtiliyor.

Trump ayrıca Mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuş; bu açıklamadan bir gün sonra Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile, 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

Şeybani'nin Washington ziyaretinde yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin uluslararası mali sisteme yeniden entegrasyonu ve Sezar Yasası tartışmaları ön plana çıktı. Ziyaret, Washington ile Şam arasında daha fazla diplomatik ve ekonomik normalleşme adımlarının işaretlerini arayan önemli bir temas olarak değerlendiriliyor.