Seydikemer'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 18 Yaşındaki Neslinur Topal Hayatını Kaybetti

Seydikemer'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde evde yedikleri tavuk yemeği sonrası rahatsızlanan üç çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, bölgeyi sarsarken yetkililer soruşturma başlattı.

Hastanedeki müdahale ve sevk

Rahatsızlananlar arasında bulunan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Neslinur Topal, yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybetti, diğer iki çocuğun durumu kritik

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

