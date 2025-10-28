Seydişehir'de Yolcu Otobüsünde Yangın: 42 BEH 551 Kullanılamaz Hale Geldi

Seydişehir'de Yolcu Otobüsünde Yangın
Konya'dan Antalya'ya giden S.S. idaresindeki 42 BEH 551 plakalı yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangının motor kısmından başladığı tahmin edildi. Alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
İtfaiye müdahalesi ve araçta oluşan hasar
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.
