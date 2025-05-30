Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde, 28 Mayıs'ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle duraklatıldı.

Arama çalışmaları AFAD koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile diğer sivil toplum kuruluşlarından oluşan 17'si dalgıç toplamda 69 personel ile sürdürülüyor.

Kayıp gencin ailesi, kıyıda bekleyerek arama çalışmalarını takip etmekte. Havanın kararmasının ardından durdurulan çalışmaların, yarın sabah saatlerinde yeniden başlayacağı ifade edildi.

Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta yapılan kaybolma ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri yapılan operasyonla gölden açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkartmış ve Emirhan Gürbüz'ü bulmak amacıyla çalışmalara başlamıştı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.