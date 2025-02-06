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Sezar İlk Kez Sesini Duyurdu: Esed Rejiminin İşkenceleri Gözler Önüne Serildi

Esed rejiminin hapishanelerindeki işkenceleri belgeleyen 'Sezar' kod adlı Ferid el-Mezhan, ilk kez görüntülü ve sesli konuştu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:30
Sezar İlk Kez Sesini Duyurdu: Esed Rejiminin İşkenceleri Gözler Önüne Serildi

Esed Rejiminin İşkenceleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Suriyeli muhaliflerin 8 Aralık'ta devirdiği Esed rejiminin hapishanelerindeki işkence ve ölümleri dünyaya sızdıran "Sezar" kod adlı Ferid el-Mezhan, ilk kez kendi ses ve görüntüsüyle ortaya çıktı. Al Jazeera'da yayınlanan Lil-Kıssa Bakıyye (Hikayenin Geri Kalanı) programına katılan Mezhan, rejimin hapishanelerinde yaşanan zulmü ayrıntılarıyla anlatırken büyük bir cesaret gösterdi.

Üzerinde Çalıştığı Korkunç Gerçekler

Şam'daki askeri polis teşkilatında adli delil kayıt bölümünün başında bulunan Mezhan, Esed rejimi döneminde hapishanelerde işlenen suçları ifşa eden "Sezar" olarak biliniyor. Verdiği röportajda, günlük olarak öldürülen 10 ila 15 kişinin fotoğrafını çektiğini ve zamanla bu sayının 50'yi aştığını belirtti. Bu fotoğraflar, Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarının kanıtı olarak büyük bir önem taşıyor.

Süren Bir Mücadele

Mezhan, delilleri bir araya getirerek Suriye dışına sızdırmanın zorluklarını da dile getirdi. Devrim öncesinde görevinin, askerlerin karıştığı ölümcül kazaları fotoğraflamak olduğunu ifade eden Mezhan, yaşanan zulmü dünya ile paylaşmanın ve insanlık adına bir mücadele vermenin gerekliliğini vurguladı.

Bu açıklamalar, dünya genelinde Esed rejiminin uyguladığı baskı ve işkencelerin daha fazla anlaşılmasına katkı sağlayacak.

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