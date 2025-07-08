Sezonun İlk Antep Fıstığı Üreticilere Altınla Ödüllendirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yetiştirilen sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı mahsulü, Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından altınla ödüllendirildi.

İlk ürünlerin doğal rengine ve tadına kavuşmasıyla NTB'de düzenlenen ödül töreninde, Yağcılar Mahallesi'nden Mehmet Ali Yıldırım ve Teketaş Mahallesi'nden Abdurrahman Açıkgöz, yarım altınla ödüllendirildi.

NTB Başkanı İbrahim Sarı, törendeki konuşmasında, Antep fıstığının bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, Antep fıstığının Nizip ilçesinin en önemli geçim kaynağından biri olduğunu vurgulayarak, "İlçemizde yetiştirilen Antep fıstığı diğer bölgelerde yetiştirilen fıstıklara göre daha rehalıdır. O yüzden biz de üreticilerimizi teşvik etmek istiyoruz" şeklinde ifade etti.

Sarı, dalından koparılan yılın ilk Antep fıstığını, bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak gördüklerini belirtti. İlçenin en büyük geçim kaynağı olan Antep fıstığının hak ettiği değeri görmesi için Nizip Ticaret Borsası'nın her zaman üreticilerin yanında olacağını vurguladı.

Son olarak Sarı, ilk fıstığı yetiştiren çiftçileri tebrik ederek, tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yetiştirilen sezonun ilk kırmızı kabuklu Antep fıstığı mahsulü, Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından altınla ödüllendirildi. İlk ürünlerin doğal rengine ve tadına kavuşmasıyla NTB'de düzenlenen ödül töreninde, Yağcılar Mahallesi'nden Mehmet Ali Yıldırım ve Teketaş Mahallesi'nden Abdurrahman Açıkgöz, yarım altınla ödüllendirildi.