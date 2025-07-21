SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

SGK'dan Milyonlara Bayram Müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram öncesi vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. SGK, 12 farklı ilacın geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu. Bu gelişme, milyonlarca kronik ve akut hastanın yüzünü güldürecek.

Yerli İlaçlarla Hem Hasta Hem Ekonomi Kazanıyor

Söz konusu ilaçların tamamının yerli üretim olması, hem hasta sağlığına hem de ülke ekonomisine önemli bir destek sağlayacak. Yüksek tansiyon tedavisinden başlayarak pek çok alanda kullanılacak olan bu ilaçlar, hastaların ilaçlarına daha kolay erişimini sağlamanın yanı sıra maddi yüklerini de azaltacak.

SGK'nın Geri Ödeme Listesine Eklene 12 Yeni İlaç

SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan 12 ilaç, toplumda sık görülen birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılacak. İşte detaylı ilaç listesi:

4 adet Antihipertansif: Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar. 2 adet Antiromatizmal: Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar. 1 adet Antibiyotik: Bakteriyel enfeksiyonlar için gerekli bir ilaç.

Bakteriyel enfeksiyonlar için gerekli bir ilaç. 1 adet Ağrı Kesici-Ateş Düşürücü: Günlük yaşamda sık ihtiyaç duyulan ilaç.

Günlük yaşamda sık ihtiyaç duyulan ilaç. 1 adet Amino Asit Türevi: Metabolik hastalıklara özel bir ilaç.

Metabolik hastalıklara özel bir ilaç. 1 adet Antiviral: Viral enfeksiyon tedavisinde önem taşıyan bir ilaç.

Viral enfeksiyon tedavisinde önem taşıyan bir ilaç. 1 adet Mide Koruyucu: Reflü ve mide rahatsızlıkları için destek sağlayacak.

Reflü ve mide rahatsızlıkları için destek sağlayacak. 1 adet Elektrolit Kaybı Serumu: Vücudun sıvı dengesini düzenleyen serum.

Hastalar, hekimleri tarafından reçete edilen bu ilaçları, SGK ile sözleşmeli tüm eczanelerden temin edebilecekler. Eczanede ilacın bedelinin büyük bir kısmı SGK tarafından karşılanacak ve vatandaşlar sadece yasal olarak belirlenmiş cüzi bir katılım payı ödeyerek ilaçlarına ulaşabilecek.

İşte Geri Ödeme Kapsamındaki İlaçlar